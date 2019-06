Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Agradecemos al Municipio de Campana y a todas sus autoridades por el apoyo brindado a nuestra iniciativa de poder mostrar nuestro Delta de Campana como lugar turístico y productivo para todos los que quieran visitarnos y a Defensa Civil por el trabajo social y humanístico que hacen por los isleños. Gracias de corazón! Teresa y Eduardo Perez Canal Alem km4 DNI 4737225 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 23 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 23 de Junio a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.23.6. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6. FRASE DEL DIA Nuestra experiencia se compone más de ilusiones perdidas que de sabiduría adquirida. Joseph Roux (1834-1905) Abad católico, poeta y filólogo francés. ----- 29/6/2019 Torneo Chin Chon para todos nuestros socios y no socios jubilados. Inscripción $ 40 sorteo 10 hs. Anotarse en nuestra sede de lunes a viernes de 13.30 a 18.30 hs. o al 15-542330. La Comisión. v.29.6. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)