SABADO 22 DE JUNIO DE 2019

20 DE JUNIO DIA DE LA BANDERA Nuestra insignia patria: verla flamear nos hace sentir orgullosos de ella. Queremos agradecer a los directivos, docentes de la EP2 por permitirnos ser parte en el hermoso acto y despliegue de bandera donde se demostró el trabajo y organización previo. Papás de los alumnos de los 4º Años ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 23 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 23 de Junio a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.23.6. ----- INVITACION PARA SOCIOS ALMUERZO: Próximo 13 de julio 12.30 hs. Menú: pollo (pata/muslo), chorizo. Pan. Postre. Traer plato, cubiertos, vaso y ensalada. Anotarse hasta el 8/7. v.12.7. ----- 29/6/2019 Torneo Chin Chon para todos nuestros socios y no socios jubilados. Inscripción $ 40 sorteo 10 hs. Anotarse en nuestra sede de lunes a viernes de 13.30 a 18.30 hs. o al 15-542330. La Comisión. v.29.6. FRASE DEL DIA El más sabio es quien siéndolo ignora que lo es. Nicolas Boileau (1636-1711) Poeta y crítico literario francés. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6.