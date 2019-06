Cumpleaños

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019

SABOR A RABIA Hay un momento en que el hombre se abandona,

cuando al fin su muerte grita Basta!

y la bandera flameando a media asta

le indica que los años no perdonan. El tiempo que consume lo consume.

Su futuro en pasado se transforma.

La vida lentamente le da forma

a la muerte que algún día lo destruye. Al principio su entorno es una fiesta,

se ignoran tropeones y cansancio,

cada cual se apodera de un espacio

en que vegeta y en el duerme la siesta. Poco a poco, aseguro, todo cambia,

el éxito se convierte en fracaso,

revelarse, diré, no tiene caso

y aparece por fin sabor a rabia. Después, y si aún existe algún después,

se ensomnrece total el panorama,

cuando viejo, ya débil y sin ganas,

se dedica a soñar lo que no fue. Y llega un día en que cansado de sufrir,

rodeado de recuerdos ya candentes,

se acuesta entre asqueado e indiferente

y se dice "Soñador voy a dormir". Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 23 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 23 de Junio a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.23.6. ----- 29/6/2019 Torneo Chin Chon para todos nuestros socios y no socios jubilados. Inscripción $ 40 sorteo 10 hs. Anotarse en nuestra sede de lunes a viernes de 13.30 a 18.30 hs. o al 15-542330. La Comisión. v.29.6. FRASE DEL DIA "Obró mucho el que nada dejó para mañana". Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)