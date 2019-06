SABADO 29 DE JUNIO DE 2019

Pág. siguiente (2/3) QUIERO CONTACTARME CON MIS COMPAÑEROS Egresados de la Escuela Primaria Nº 5 Promociòn 1959. Llamar a Marta al 15-526478. v.30.6. PALABRAS No estuve sola, me acompañará con los grandes escritores y los pequeños genios aún los que escribieron dos palabras importantes o no. Ellos se fueron hoy pude encontrar a otrosm si yo acompañada en el mundo de los que piensan y escriben Mi madre: Antoña Dreunisky ----- 29/6/2019 Torneo Chin Chon para todos nuestros socios y no socios jubilados. Inscripción $ 40 sorteo 10 hs. Anotarse en nuestra sede de lunes a viernes de 13.30 a 18.30 hs. o al 15-542330. La Comisión. v.29.6. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)