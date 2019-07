Cumpleaños

JUEVES 4 DE JULIO DE 2019

QUIERO CONTACTARME CON MIS COMPAÑEROS Egresados de la Escuela Primaria Nº 5 Promociòn 1959. Llamar a Marta al 15-526478. v.30.6. Feria Cooperadora del Hospital "Virgen del Carmen". Feria Cooperadora del Hospital "Virgen del Carmen". Galpón Ex Aduana Costanera Zárate. Sábado 13 de 11 a 20 horas y domingo 14 de julio de 10 a 19 horas. Auspicia: Municipalidad de Zárate Email de contacto: cooperadorahospitalzarate@ gmail.com v.14.7 ----- INVITACION PARA SOCIOS ALMUERZO: Próximo 13 de julio 12.30 hs. Menú: pollo (pata/muslo), chorizo. Pan. Postre. Traer plato, cubiertos, vaso y ensalada. Anotarse hasta el 8/7. v.12.7. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6. CUMPLEAÑOS "Hubiera preferido esperar en su mesa el llamado divino de un Dios previsorio o ensayar, al compas de los que esperan, la triste ceremonia del reloj. Hubiera intentado callar o hablar, quizás, de bellas flores y campos transparentes. Sumergirse en triviales ritos cotidianos y danzar en la triste armonía del silencio. Pero lo sedujo entender la distancia, encontrar en el camino verdadero el sabor de una fiesta compartida. Y saber que no en vano el hombre nuevo, el que marcará a fuego su paso por el tiempo, el que vendrá para andar lo nunca andado, el que vive en nosotros aletargado, resistido, aún espera". Martín Montero 1986-1989 Creo que no hay mejor forma de acordarme de vos que leyendote. Feliz Cumple papá te amo siempre. - Nicole Montero ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y PROVINCIALES CAMPANA GRAN ALMUERZO ANIVERSARIO La Comisión Directiva informa a sus socios y simpatizantes que el día Domingo 21 de Julio a partir de las 12:30 horas se realizará el Almuerzo Aniversario Nº62 en nuestra Sede Social. Las tarjetas están a la venta en el horario de 8:30 a 11:30 y las mismas, se reservarán hasta 48 horas antes del evento. En la parte musical, actuará Cristian Salvatierra con la animación infaltable de Marcos Lavié. v.19.7 CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Feria Americana El jueves 11 de julio se realizará una feria americana en el horario de 15 a 17 horas (se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las ferias americanas se ayuda a familias con necesidades, brindandoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574 Muchas gracias. v.11.7