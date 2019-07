MARTES 9 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

RAÚL BERRA ¡FELICES 84 AÑOS! LOS GALANES DEL CAFÉ SABATINO ----- GRAN LOCRO!! 9 de Julio a las 12 hs. Habrá: -EMPANADAS -PASTELITOS-PAN CASERO Haga su pedido al 440665 o en La Pampa 55 - Barrio Lubo Organiza Familia Beglinomini CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Feria Americana El jueves 11 de julio se realizará una feria americana en el horario de 15 a 17 horas (se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las ferias americanas se ayuda a familias con necesidades, brindandoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574 Muchas gracias. v.11.7 EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7. "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folklore radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folclórico cultural. Declarado de interés provincial en 2007. Sábados de 9 a 11 horas. Historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra vía de comunicación: 03489- 431870 Mjes de texto whatsaap y audio 15341930 Desde Play Store Radiodale. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita "El cantar de nuestra patria" 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.9.7 ----- INVITACION PARA SOCIOS ALMUERZO: Próximo 13 de julio 12.30 hs. Menú: pollo (pata/muslo), chorizo. Pan. Postre. Traer plato, cubiertos, vaso y ensalada. Anotarse hasta el 8/7. v.12.7. ----- ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y PROVINCIALES CAMPANA GRAN ALMUERZO ANIVERSARIO La Comisión Directiva informa a sus socios y simpatizantes que el día Domingo 21 de Julio a partir de las 12:30 horas se realizará el Almuerzo Aniversario Nº62 en nuestra Sede Social. Las tarjetas están a la venta en el horario de 8:30 a 11:30 y las mismas, se reservarán hasta 48 horas antes del evento. En la parte musical, actuará Cristian Salvatierra con la animación infaltable de Marcos Lavié. v.19.7