SABADO 13 DE JULIO DE 2019

SALUTACIONES POR CUMPLEAÑOS: A mi querido Pastor Armando Solis les deseo toda la bendición de Dios en sus primeros 74 años. Le bendigo a él, a su querida esposa Sra. Rita De Solis Flia Ministerio. Respetuosamente Patricia Hna. en la Fe. v.16.7 ENCUENTRO MATRIMONIAL DIOCESIS DE ZARATE-CAMPANA. LES OFRECE VIVIR 44 Hs INOLVIDABLES. Es un regalo de amor para buenos matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Festejemos el amor. "He depositado mucha de mi esperanza para el futuro en ENCUENTRO MATRIMONIAL". Juan Pablo II Los invitamos a una Noche de Información el lunes 15 a las 20hs en los salones de abajo de Catedral. Los esperamos. ...Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis: TE: 03489-595719 v.16.7 CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Feria Americana El jueves 11 de julio se realizará una feria americana en el horario de 15 a 17 horas (se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las ferias americanas se ayuda a familias con necesidades, brindandoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574 Muchas gracias. v.11.7 GRAN FIESTA SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO LUBO $10.000 con la entrada Este domingo la fiesta del Chamame y la cumbia en Sociedad de Fomento Barrio Lubo (Cordeau y San Luis - Campana) a partir de las 10 de la mañana: CHACHO LEZCANO, EL CORRENTINO Y SU VERDULERA, ESTAMPAS DEL TARAGUILOS HNOS. RUIZ DÍAZ, TROPICAL BARRIENTOS- SABOR TROPICAL, PURA ESPUMA, GABRIEL MONTENERO (ex musiqueros de Santa Fe), MARCELO AGUIRRE, CHACHO CORREA, FABIO Y GOZA MI NEGRA y otros. $10.000 en efectivo Anticipadas $150 en Fotoproducciones, Pizzería San Martín 250, Sociedad de Fomento Barrio Lubo y El Parripollo de Lubo. v.14.7