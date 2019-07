MARTES 16 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS DE CAMPANA "Té de la Amistad" La Asociación de Docentes Jubilados de Campana invita a socios y amigos adquirir las tarjetas para el "El té de la Amistad" a realizarse el 2 de agosto alas 16 horas en el salón El Portal". Recordamos que en esa oportunidad festejamos el Día del Jubilado Docente y damos la bienvenida a los nuevos jubilados del Distrito de Campana en todos sus niveles. Para ellos las tarjetas son sin cargo, solo deben pasar por Castelli 433 , los días lunes y miércoles de 15 a 17 horas acreditando su estado jubilatorio. Los esperamos. v.30.7. ENCUENTRO MATRIMONIAL DIOCESIS DE ZARATE-CAMPANA. LES OFRECE VIVIR 44 Hs INOLVIDABLES. Es un regalo de amor para buenos matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Festejemos el amor. "He depositado mucha de mi esperanza para el futuro en ENCUENTRO MATRIMONIAL". Juan Pablo II Los invitamos a una Noche de Información el lunes 15 a las 20hs en los salones de abajo de Catedral. Los esperamos. ...Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis: TE: 03489-595719 v.16.7 EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7. FRASE DEL DIA El hombre es el único animal con capacidad de observarse a sí mismo y que ha sido dotado de la dolorosa capacidad de haber querido siempre saber el porqué. Nadine Gordimer (1923-2014) Escritora sudafricana. FELIZ CUMPLE BRISA "DIOS TE BENDIGA" No alcanzan las palabras para decirte lo felíz que se siente tu "Abu" por tus 15 años ver la princesa que me acompaña todos los días. Sos amada por tus abuelos, tu mami, hermanos, tíos y primos. Felicidades!! TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!!