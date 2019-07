MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

ENCUENTRO MATRIMONIAL DIOCESIS DE ZARATE-CAMPANA. LES OFRECE VIVIR 44 Hs INOLVIDABLES. Es un regalo de amor para buenos matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Festejemos el amor. "He depositado mucha de mi esperanza para el futuro en ENCUENTRO MATRIMONIAL". Juan Pablo II Los invitamos a una Noche de Información el lunes 15 a las 20hs en los salones de abajo de Catedral. Los esperamos. ...Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis: TE: 03489-595719 v.16.7 EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7. FRASE DEL DIA Los conceptos son de todos y se nos imponen desde fuera; las intuiciones siempre son nuestras. Antonio Machado DRA. MARIA DEL MAR VINZI (Clínica Delta) simplemente...GRACIAS!! Por todo lo que hiciste por mi! Nelda Fischer TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!!