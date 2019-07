JUEVES 18 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB DEPORTIVO UNION DEL PARANA VACACIONES DE INVIERNO Actividad Gratuita Estimada familia: tenemos el agrado de invitarlos a la Primera Escuela Deportiva para chicos de 11 a 15 años, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Alumni (Balcarce y Estrada) los días lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 12 hs. Deberán concurrir con ropa deportiva cómoda y agua. Coordinador: Gustavo Lorenzo. Cel. 03489-15-568472. v.31.7. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7. AGRADECIMIENTO Los alumnos y docentes de la Escuela de Adultos 702 que funciona en la Sociedad de Fomento del Barrio "Las Campanas" agradece a "MINIMERK2" la donación de una estufa. Muchas gracias!!! TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30 FRASE DEL DIA Nunca se teme bastante al confiar en otro. Pietro Metastasio (1698-1782) Poeta italiano. CLUB ARSENAL DÍA del AMIGO 20/7 Mediodía o noche. Opción 1: entrada, lomo al verdeo c/papas y postre $450 Opción 2: entrada, pollo deshuesado a la pizza c/guarnición y postre $400 Opción 3: entrada, canelones c/ salsa bolognesa, postre $350. En todas las opciones incluye una bebida grande cada dos personas (vino, cerveza, gaseosa linea Coca). Reservas al 430392, 15513342 RESTAURANT - COMIDAS PARA LLEVAR Abierto de lunes a sábado al mediodía y de Miércoles a Sábado por la noche. Te espera con 10 de sus exquisitas variedades Jueves 18 Plato del Día Pollo al Horno con Papas $ 150 ----- Pág. siguiente (2/3)