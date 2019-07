VIERNES 19 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30.7 FRASE DEL DIA Es la fiebre de la juventud lo que mantiene al resto del mundo a la temperatura normal. Georges Bernanos (1888-1948) Novelista, ensayista y dramaturgo francés. AGRADECIMIENTO La comunidad educativa de la escuela primaria Nº 28 Ernesto Blondeau" Sector Islas, desea agradecer al colegio Padre Aninal Di Francia la donación de mercadería que año tras año, recibe nuestra comunidad isleña. Gracias por acompañarnos! AGRADECIMIENTO La comunidad educativa de la escuela Primaria Nº 28 Ernesto Blondeau Sector Islas desea agradecer a Carolina y Gabriel Madero por la donación de tan bellas mochilas para nuestros niños. También nuestro agradecimiento a los señores Sergio Baigorri y Alejandro Robledo por pensar en nuestra comunidad. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7.