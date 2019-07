SABADO 20 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Johh Hessin Clarke (1857-1945) Juez estadounidense. CLUB DEPORTIVO UNION DEL PARANA VACACIONES DE INVIERNO Actividad Gratuita Estimada familia: tenemos el agrado de invitarlos a la Primera Escuela Deportiva para chicos de 11 a 15 años, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Alumni (Balcarce y Estrada) los días lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 12 hs. Deberán concurrir con ropa deportiva cómoda y agua. Coordinador: Gustavo Lorenzo. Cel. 03489-15-568472. v.31.7. ----- CUMPLEAÑOS El 10/7/2019 cumplió años nuestro querido Párroco y amigo CRISTIAN FERNANDO ANDRES VARGAS de SALDIVIA. La comunidad de Campana te desea que Dios y la Virgen te bendigan y te acompañen siempre. ----- UN AMIGO Hay alegría en mi alma

con gran respeto les digo

porque están aquí reunidos

gran parte de mis afectos,

un sentimiento concreto

estoy rodeado de amigos!

.

En el jardín de mis sueños

hoy ha nacido una flor

que da perfume y color

y a mi vida claridad

emblema de la amistad

donde hay belleza y amor.

.

Un amigo no se inventa,

él aparece en tu vida

como esa prenda querida

que siempre querés guardar

es como un dulce cantar

de esas coplas más sentidas.

.

Es alguien muy especial

que tu corazón elige,

es el que nada te exige,

el que sabe escuchar,

que a tu lado ha de estar

cuando una pena te aflige.

.

Como en el invierno crudo

el sol nos presta su abrigo.

Hay un ser que está conmigo

para ofrecerme una guarda,

su nobleza no se emparda

sin dudas Ese es mi amigo!! Raul Berra Integrante de Campana Amanecer Literario ----- CLUB ARSENAL DÍA del AMIGO 20/7 Mediodía o noche. Opción 1: entrada, lomo al verdeo c/papas y postre $450 Opción 2: entrada, pollo deshuesado a la pizza c/guarnición y postre $400 Opción 3: entrada, canelones c/ salsa bolognesa, postre $350. En todas las opciones incluye una bebida grande cada dos personas (vino, cerveza, gaseosa linea Coca). Reservas al 430392, 15513342 RESTAURANT - COMIDAS PARA LLEVAR Abierto de lunes a sábado al mediodía y de Miércoles a Sábado por la noche. Te espera con 10 de sus exquisitas variedades Viernes 19 Plato del Día Hamburguesas Caseras con Guarnición