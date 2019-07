DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS DE CAMPANA "Té de la Amistad" La Asociación de Docentes Jubilados de Campana invita a socios y amigos adquirir las tarjetas para el "El té de la Amistad" a realizarse el 2 de agosto alas 16 horas en el salón El Portal". Recordamos que en esa oportunidad festejamos el Día del Jubilado Docente y damos la bienvenida a los nuevos jubilados del Distrito de Campana en todos sus niveles. Para ellos las tarjetas son sin cargo, solo deben pasar por Castelli 433 , los días lunes y miércoles de 15 a 17 horas acreditando su estado jubilatorio. Los esperamos. v.30.7. CLUB DEPORTIVO UNION DEL PARANA VACACIONES DE INVIERNO Actividad Gratuita Estimada familia: tenemos el agrado de invitarlos a la Primera Escuela Deportiva para chicos de 11 a 15 años, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Alumni (Balcarce y Estrada) los días lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 12 hs. Deberán concurrir con ropa deportiva cómoda y agua. Coordinador: Gustavo Lorenzo. Cel. 03489-15-568472. v.31.7. CUMPLEAÑOS El 10/7/2019 cumplió años nuestro querido Párroco y amigo CRISTIAN FERNANDO ANDRES VARGAS de SALDIVIA. La comunidad de Campana te desea que Dios y la Virgen te bendigan y te acompañen siempre. FRASE DEL DIA Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Elbert Hubbard (1856-1915) Ensayista estadounidense. SOLICITADA HOLA JUAN... "Mi perro no muerde" eso dijiste y seguiste con tu PITBULL suelto por Av. Mitre y Balcarce dejándonos tirados y sangrando por las mordeduras de tu perro "QUE NO MUERDE". Jamás te interesaste en saber cómo estabamos y nos conoces pues vives a tres cuadras. Fueron a tu domicilio y no te haces cargo. A mis 71 años y sin tener aún el alta médica de mi última operación de corazón y Felipe mi perrito Bichón Frise te pedimos que reflexiones y te acerques. Agradezco a Dios y a todos los que me ayudaron... también al personal del Hospital y Zoonosis. Alicia y Felipe DNI: 5.605.121