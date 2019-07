MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2019

Cumpleaños

"EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" EL IDIOMA DEL FOLKLORE RADIODALE 92.3 O WWW.RADIODALE.NET Programa folklorico cultural declarado de interes provincial en 2007 sabados de 9 a 11 hs historia, comentarios un recorrido por todos los paisajes de nuestro pais con nuestra musica folklorica difusion de la lengua quichua. Conduccion: Susana G Becherucci y Ramon Acosta nuestra via de comunicación: 03489- 431870 mjes de texto whatsap y audio 15341930 desde play store radiodale apadrinado por Vitillo Abalos y Sra Elvirita. "El cantar de nuestra patria" 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.28.7. FELIZ CUMPLEAÑOS AGO Amado nietito Agus muy feliz cumpleaños 12. Bendiciones. Abuela Patri y Abuela Ana. CLUB DEPORTIVO UNION DEL PARANA VACACIONES DE INVIERNO Actividad Gratuita Estimada familia: tenemos el agrado de invitarlos a la Primera Escuela Deportiva para chicos de 11 a 15 años, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Alumni (Balcarce y Estrada) los días lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 12 hs. Deberán concurrir con ropa deportiva cómoda y agua. Coordinador: Gustavo Lorenzo. Cel. 03489-15-568472. v.31.7. ----- FRASE DEL DIA Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Elbert Hubbard (1856-1915) Ensayista estadounidense. ----- FRASE DEL DIA Mantener alimentada y fuerte el alma es tan importante como cuidar tu cuerpo y es incluso, más sencillo, solo necesitas tener esperanza. ----- TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30.7