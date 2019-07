Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 27 DE JULIO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7. FRASE DEL DIA Uno tiene que ser algo para poder hacer algo. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. CLUB DEPORTIVO UNION DEL PARANA VACACIONES DE INVIERNO Actividad Gratuita Estimada familia: tenemos el agrado de invitarlos a la Primera Escuela Deportiva para chicos de 11 a 15 años, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Alumni (Balcarce y Estrada) los días lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 12 hs. Deberán concurrir con ropa deportiva cómoda y agua. Coordinador: Gustavo Lorenzo. Cel. 03489-15-568472. v.31.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 28- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 28 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gane con Eluney. v.28.7. SABADO 10 DE AGOSTO Cena - Show y Baile con Eluney Quedan todos invitados a participar de otra magnifica noche de sabado en el Club Estrella del Este, Cena - Show y Baile; con un costo increible, solo $ 350,00 el menu sera empanadas, tallarines con estofado de carne y de postre cafe con pasteles, bailaremos toda la noche con Carlos Peyran y su teclado. Entradas limitadas en Jean Jaures 767, Club Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.10.8. "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" EL IDIOMA DEL FOLKLORE RADIODALE 92.3 O WWW.RADIODALE.NET Programa folklorico cultural declarado de interes provincial en 2007 sabados de 9 a 11 hs historia, comentarios un recorrido por todos los paisajes de nuestro pais con nuestra musica folklorica difusion de la lengua quichua. Conduccion: Susana G Becherucci y Ramon Acosta nuestra via de comunicación: 03489- 431870 mjes de texto whatsap y audio 15341930 desde play store radiodale apadrinado por Vitillo Abalos y Sra Elvirita. "El cantar de nuestra patria" 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. ----- Pág. siguiente (2/3)