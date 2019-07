Cumpleaños

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019

AGRADECIMIENTO ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS DE CAMPANA La Asociación de Docentes Jubilados de Campana agradece al Sr. Intendente Sebastián Abella por brindarnos su acompañamiento incondicional para acondicionar la nueva sede social, sita en Castelli 433. ¡Muchísimas Gracias! AGRADECIMIENTO Queremos agradecer al Señor Intendente Sebastián Abella y a la directora de desarrollo social Cecilia Acciardi. Por la ayuda social para poder realizar el cepelio de mi hijo Mauro Sebastián Sánchez, fallecido el día 20/7/2019. Gracias. Familia Sanchez SE EXTRAVIO OVEJERO ALEMAN Adulto de 7 años. Negro con cuello marrón y blanco. Se extravió el 25/7/19 a las 14.30 zona Belgrano entre Alberdi y Parque Urbano. SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCION 15-596084 TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30.7 FRASE DEL DIA La cortesía es conducirse de modo que los demás queden satisfechos de nosotros y de ellos mismos.Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 28- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 28 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gane con Eluney. v.28.7. SABADO 10 DE AGOSTO Cena - Show y Baile con Eluney Quedan todos invitados a participar de otra magnifica noche de sabado en el Club Estrella del Este, Cena - Show y Baile; con un costo increible, solo $ 350,00 el menu sera empanadas, tallarines con estofado de carne y de postre cafe con pasteles, bailaremos toda la noche con Carlos Peyran y su teclado. Entradas limitadas en Jean Jaures 767, Club Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.10.8.