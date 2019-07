Cumpleaños

MARTES 30 DE JULIO DE 2019

EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7. FRASE DEL DIA No tenía ganas de nada. Sólo de vivir. Juan Rulfo (1917-1986) Novelista y cuentista mexicano. SABADO 10 DE AGOSTO Cena - Show y Baile con Eluney Quedan todos invitados a participar de otra magnifica noche de sabado en el Club Estrella del Este, Cena - Show y Baile; con un costo increible, solo $ 350,00 el menu sera empanadas, tallarines con estofado de carne y de postre cafe con pasteles, bailaremos toda la noche con Carlos Peyran y su teclado. Entradas limitadas en Jean Jaures 767, Club Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.10.8. FELIZ CUMPLEAÑOS CARLITOS ROMA JUNIOR (29-07-2019) TU TURNO Recién empiezas la lucha del trabajo de la vida misma. Recién aprendes a valorar la comodidad de tu hogar, tal vez ahora, te des cuenta de lo que significó para tus padres, levantarse cada día durante años y años, con el deber ineludible y querido de ser tú sostén, tu Norte, tu refugio. Todo te lo brindaron con infinito amor, sus sacrificios tenían el gesto de la ternura. Sus esfuerzos se coronaban con una sonrisa. Y así te entregaron lo mejor de sí mismos. Hoy te toca salir a la lucha de afuera. Encontraras escollos, durezas, tal vez ofensas y dolores que te hagan difícil el camino, pero podrás sortearlo todo, salir adelante, salir de cada una de esas batallas diarias. Por detrás de este nuevo y reciente esfuerzo tuyo, está toda la trayectoria de tus padres. Y ellos te enseñaron a ser fuerte, A levantarte si te caes, a seguir empecinadamente el camino marcado por el deber y la moral. Cuando te canses o sientas que te fallan las fuerzas, haz un alto y apóyate en ellos, confíales tus miedos, tus penas y escúchalos. No creas como algunos jóvenes, que los padres son seres equivocados o antiguos que no saben ni pueden marchar al compás de los tiempos. Ellos saben más porque han vivido y sobre todo, porque el amor por ti los hace sabios. Te quiere tu abuela Betty. ----- SE EXTRAVIO OVEJERO ALEMAN Pelo largo. Adulto de 7 años. Negro con cuello marrón y blanco. Se extravió el 25/7/19 a las 14.30 zona Belgrano entre Alberdi y Parque Urbano. SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCION 15-596084