Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.31.7. SABADO 10 DE AGOSTO Cena - Show y Baile con Eluney Quedan todos invitados a participar de otra magnifica noche de sabado en el Club Estrella del Este, Cena - Show y Baile; con un costo increible, solo $ 350,00 el menu sera empanadas, tallarines con estofado de carne y de postre cafe con pasteles, bailaremos toda la noche con Carlos Peyran y su teclado. Entradas limitadas en Jean Jaures 767, Club Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.10.8. FRASE DEL DIA Si alguien ama una flor, de la que hay un solo ejemplar en millones y millones de estrellas, eso es suficiente para hacerlo feliz cuando la mira. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Escritor francés. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 08 de agosto se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.8.8. ----- Pág. siguiente (2/3)