VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019

FELIZ CUMPLE BELI!!! Mi amor de abuela hacia mis nietos me lleva a recordar cada cumple de ellos, su nacimiento con amor y ganas de seguir compartiendo momentos de sus vidas: el primer diente, la primera sonrisa, el primer paso, el jardín, la escuela primaria y tantas cosas. Los amo. Hoy cumple 17 años mi nieta María Belén, adolescente bella con todas sus ideas y cambios pero buena. Belu: te amamos tu familia papis abus, bisabuelos, tíos y tías junto con tus primos festejamos la vida. Se feliz contá con nosotros. Felicidades!! Te ama: tu abue Marita. FRASE DEL DIA La desesperación infunde valor al cobarde. Thomas Fuller (1610-1661) Clérigo y escritor británico. SE EXTRAVIO OVEJERO ALEMAN Pelo largo. Adulto de 7 años. Negro con cuello marrón y blanco. Se extravió el 25/7/19 a las 14.30 zona Belgrano entre Alberdi y Parque Urbano. SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCION 15-596084 CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 08 de agosto se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.8.8. 7 DE AGOSTO SAN CAYETANO San Cayetano te pido que tenga pan y trabajo no nos dejes, sin tu ayuda bendito San Cayetano. Miercoles 7 de agosto: La Capílla permanecera abierta desde las 9 hs. (Zarate y Watemendia). 15 hs Procesion (desde calle Zarate y Tomas Murray). 16 hs Santa Misa. 17 hs compartiremos una rica merienda. v.7.8.