MIERCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019

SE EXTRAVIO OVEJERO ALEMAN Pelo largo. Adulto de 7 años. Negro con cuello marrón y blanco. Se extravió el 25/7/19 a las 14.30 zona Belgrano entre Alberdi y Parque Urbano. SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCION 15-596084 Sabado 10 de agosto Cena - Show y Baile con Eluney Quedan todos invitados a participar de otra magnifica noche de sabado en el Club Estrella del Este, Cena - Show y Baile; con un costo increible, solo $ 350,00 el menu sera empanadas, tallarines con estofado de carne y de postre cafe con pasteles, bailaremos toda la noche con Carlos Peyran y su teclado. Entradas limitadas en Jean Jaures 767, Club Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.10.8. AGRADECIMIENTO Queremos agradecer a la Dra. Cecilia Acciardi, a Mariano Ortiz y Daniela Salazar, miembros de Acción Social que colaboraron y ayudaron en nuestro triste momento en la pérdida de nuestra hermana Malvina Soledad Barrera el día 17 de julio del corriente año. Muchas gracias! Familia Barrera 7 DE AGOSTO SAN CAYETANO San Cayetano te pido que tenga pan y trabajo no nos dejes, sin tu ayuda bendito San Cayetano. Miercoles 7 de agosto: La Capílla permanecera abierta desde las 9 hs. (Zarate y Watemendia). 15 hs Procesion (desde calle Zarate y Tomas Murray). 16 hs Santa Misa. 17 hs compartiremos una rica merienda. v.7.8. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 08 de agosto se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.8.8. FRASE DEL DIA El excusarse antes de ocasión es culparse. Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español. TROPICAL BARRIENTOS ESTE DOMINGO EN Bº LUBO CAMPANA Este domingo 11 a partir de las 21 hs Gran Fiesta Tropical en Soc. de Fomento BARRIO LUBO (Cordeu y San Luis) Campana. Actuarán 5 orquestas: "Super Super" TRIPICAL BARRIENTOS. GABRIEL MONTENEGRO (ex musiqueros de Santa Fe). FABIO Y GONZAMINEGRA-ANGELES MILAGROS (La voz mas dulce de la cumbia) y DESDE MEXICO EL SHOW INTERNACIONAL DE ALDO GERMAN. Caballeros $ 150. DAMAS TOTALMENTE GRATIS. Remises toda la noche. v.11.8.