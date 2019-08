Cumpleaños

SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019

SABADO 10 DE AGOSTO Cena - Show y Baile con Eluney Quedan todos invitados a participar de otra magnifica noche de sabado en el Club Estrella del Este, Cena - Show y Baile; con un costo increible, solo $ 350,00 el menu sera empanadas, tallarines con estofado de carne y de postre cafe con pasteles, bailaremos toda la noche con Carlos Peyran y su teclado. Entradas limitadas en Jean Jaures 767, Club Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.10.8. CURSO DE REFLEXOLOGIA *Curso intensivo. Duración: tres meses. Lugar: "Crear mañana". Se entrega certificado, apuntes y mapas. Info: whatsapp 499799. SE EXTRAVIO OVEJERO ALEMAN Pelo largo. Adulto de 7 años. Negro con cuello marrón y blanco. Se extravió el 25/7/19 a las 14.30 zona Belgrano entre Alberdi y Parque Urbano. SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCION 15-596084 FRASE DEL DIA Comprender es el principio de aprobar. Baruch Spinoza (1632-1677) Filósofo holandés, de origen juedoespañol. TROPICAL BARRIENTOS ESTE DOMINGO EN Bº LUBO CAMPANA Este domingo 11 a partir de las 21 hs Gran Fiesta Tropical en Soc. de Fomento BARRIO LUBO (Cordeu y San Luis) Campana. Actuarán 5 orquestas: "Super Super" TRIPICAL BARRIENTOS. GABRIEL MONTENEGRO (ex musiqueros de Santa Fe). FABIO Y GONZAMINEGRA-ANGELES MILAGROS (La voz mas dulce de la cumbia) y DESDE MEXICO EL SHOW INTERNACIONAL DE ALDO GERMAN. Caballeros $ 150. DAMAS TOTALMENTE GRATIS. Remises toda la noche. v.11.8. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana. www.tallermadresunidas.com . Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.8.