DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2019

Pág. siguiente (2/3) BENJAMIN SIMALDONE FISCHER 11 de agosto Hoy cumple 7 años el Rey de la Casa, el que me saca todo solo con su mirada. MI NIETO Feliz cumple mi amor! Te amo por siempre! Tu abu: Nelda TROPICAL BARRIENTOS ESTE DOMINGO EN Bº LUBO CAMPANA Este domingo 11 a partir de las 21 hs Gran Fiesta Tropical en Soc. de Fomento BARRIO LUBO (Cordeu y San Luis) Campana. Actuarán 5 orquestas: "Super Super" TRIPICAL BARRIENTOS. GABRIEL MONTENEGRO (ex musiqueros de Santa Fe). FABIO Y GONZAMINEGRA-ANGELES MILAGROS (La voz mas dulce de la cumbia) y DESDE MEXICO EL SHOW INTERNACIONAL DE ALDO GERMAN. Caballeros $ 150. DAMAS TOTALMENTE GRATIS. Remises toda la noche. v.11.8. CURSO DE REFLEXOLOGIA Curso intensivo. Duración: tres meses. Lugar: "Crear mañana". Se entrega certificado, apuntes y mapas. Info: whatsapp 499799. FRASE DEL DIA El verdadero progreso consiste en renovarse. Alejandro Vinet (1797-1847) Literato y teólogo suizo. IMPOSIBLE NEGARTE Cuando tu alma inmortal cae de rodillas

y se rinde tu espada al adversario.

Cuando todo el valor ya innecesario,

te hostiga desde adentro y tú te humillas. . Cuando sientes que a tu alma mil astillas

le incrustan un dolor imaginario,

ya verás que estás solo en tu calvario

aguardando el lanzazo en las costillas. . Cuando tu alma inmortal no te sostiene,

ni tu espada se yergue amenazante,

ni el valor que ayer tenías, ya no tienes,

ni ese orgullo que impulsa hacia adelante. . Has de ver que es la muerte que ya viene

Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario ----- SE EXTRAVIO OVEJERO ALEMAN Pelo largo. Adulto de 7 años. Negro con cuello marrón y blanco. Se extravió el 25/7/19 a las 14.30 zona Belgrano entre Alberdi y Parque Urbano. SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCION 15-596084