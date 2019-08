Cumpleaños

MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019

FELIZ CUMPLEAÑOS BENJAMIN!!! Hoy cumple 8 años mi nieto Benjamín, personita dulce, bello, inteligente y cariñoso, ahora jugador de futbol. Deseo que cada día de tu vida sea mas bello que el anterior y que siempre tengas motivos para sonreir. Benja nieto querido te amo y siempre voy a estar a tu lado para apoyarte en todo lo que necesites y en tus logros. Tus papis Nadia y Matías junto con Francisco tu hermano te llenan de amor la vida, todos te aman abuelos bisabuelos, tios, primos y amigos. Te ama tu abu Marita. FRASE DEL DIA Quien no tiene enemigos, tampoco suele tener amigos. Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 18- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 18 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gane con Eluney. v.18.8. ----- PATRIA Se alimentan del poder

Maquillando la realidad.

Te dan clases de amnesia, a vos . Memoriosa sobreviviente,

Madre de crisol de razas,

Herida,agotada de tristeza, preservas la lucidez. .

Te aferras a la esperanza.

Fuiste coronada de laureles

Hoy te acorralan de piquetes. . Viste pasar la historia, las atrocidades humanas.

Ay Patria! Patria!

Has sufrido tanto! .

Silenciada, abatida,jamás vencida,

Esperas altiva, esperanzada, que tus hijos

Eleven su voz,tus hijos, los pensantes! . Que te quieren ver bien, que te quieren como sos

Una Argentina, Patria Grande!!!!

Una Argentina, Patria Grande!!!! Donde el pasado que te hirió, no vuelva a lastimarte! Azucena Eidan ----- TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana. tallermadresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!!