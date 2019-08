JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019

Cumpleaños

CUMPLEAÑOS PASTORA RITA DUARTE DE SOLIS 18/8/19 Quiero bendecirla por ser mi "Madre Espiritual" y de la Congregación Peniel por todas las mujeres que han nacido espiritualmente a través de la Palabra de Dios en el ministerio al cual ud Pastora Rita honra como madre. También por la excelencia de Dios como madre de familia que es con sus hijos y la hermosa herencia de ser abuela. Gracias querida Madre Espiritual por ser como es y por sus enseñanzas y legado a nuestras vidas segun la voluntad y propósito de Dios. FRASE DEL DIA Poco bueno habrá hecho en su vida el que no sepa de ingratitudes. Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 18- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 18 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gane con Eluney. v.18.8. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore": este sabado invitado especial Raúl Chuliver folklorista y musicólogo. Conduce Hugo Del Teso. v.17.8. ----- TORNEO ESCOBA 15 14/9 A la bolsa. Socios de la institución $ 40. No socios jubilados $ 50. Inscribirse en nuestra sede de lunes a sánado de 13.30 a 18 hs. o al 15-542330. v.14.9.