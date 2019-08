DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2019

Cumpleaños

Alguna de sus frases: "Hace más ruido un hombre gritando que cien mil que están callados". "La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder". "Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos". FRASE DEL DIA Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los demás. Lilliam Hellman (1905-1984) Dramaturga y guionista estadounidense. Entretenimiento Familiar Domingo - 18- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 18 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gane con Eluney. v.18.8. ----- DESPUÉS Reza una ancestral

Que siempre existe un después,

Para el hombre es la vejez

Que desde siempre lo acecha,

Disminuyendo la brecha

Despacio, en punta de pies. . Pero que nadie lo dude

Ella llega lentamente,

Nos da un toque diferente,

Nos vuelve más sedentarios,

Más lentos, más solitarios

Y nos disfraza el presente. . Sin dudas, es el último acto

De nuestra pobre función,

Con ella caerá el telón

Y anda a cantarle a Gardel,

El hilo del carretel

Se corta con un tirón. . El joven jamás repara

Que ella es parte de su vida,

No piensa, que Dios decida

Total la mira de lejos,

Pero desprecia los viejos

La diferencia lástima. . Todos pasamos por eso

Un ayer muy divertido,

Para el joven que atrevido

Jamás pensó en el futuro,

Pero al fin se le hace duro

Cuando el tiempo lo ha vencido. . Solo le quedan migajas

De lo que se vivió otrora.

Nos llega a todos la hora

La vida no da ventaja,

De un golpe corta la faja

Y a llorar, si es que te lloran. . Por eso muchacho amigo

Vos que estás hoy en la cumbre,

Ruégale a Dios que te alumbre

Y que te muestre el camino,

Forja tu propio destino

Luchar no es mala costumbre. . Todo aquello que hoy se inicia

Hay un día en que termina,

Donde la vida germina

También acecha la muerte,

No culpemos a la suerte

Si vemos que ella se arrima. . Más bien digamos prudentes

Que ya el ciclo está cumplido,

Uno pudo haber sufrido

También pudo ser feliz,

Pero si es buena su raíz

Puede darse por servido. . Dije empezando la charla

Que siempre existe un después,

Al derecho o al revés

El nos sigue desde atrás

Y donde vos te bajas

Otro trata de ascender. Manuel Carlos Gutiérrez Integrante de C.A.L. ----- A ELLOS Quiero brindar en estos versos

Mi homenaje sincero

A todos los niños del mundo,

Por ese amor tan profundo

Que nos suelen ofrecer.

Ellos alegran las horas

Con ocurrencias y bromas

Y esas ganas de crecer. . Pero mi alma se desgarra

Cuando en la calle los veo

Sin escuela y sin recreo

Mendigando una moneda.

Ellos nos dan ese abrazo

Que llega al corazón,

Con su aire juguetón

Del cielo son un pedazo. . En su día los saluda

Con ternura este abuelo

Que busca en ellos consuelo

Cuando una pena lo aflige.

Con el presente y el futuro

Que la humanidad espera

Sin guerras y sin fronteras

Con el cariño más puro. RAÚL BERRA Integrante de Campana Amanecer Literario ----- AGRADECIMIENTO La Asociacion Cooperadora de Escuela Secundaria Técnica Nº 1 Luciano Reyes de Campana agradece a Tenaris, Fundación Hermanos Agustin y Enrique Rocca y Fundación Campana por las reparaciones y mejoras realizadas en nuestro edificio copn el objeto que nuestros hijos estudien en mejores condiciones. Muc has gracias!!!! v.18.8.