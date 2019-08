SABADO 17 DE AGOSTO DE 2019

Cumpleaños

Alguna de sus frases: "Hace más ruido un hombre gritando que cien mil que están callados". "La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder". "Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos". FRASE DEL DIA Los experimentos en política significan revoluciones. Benjamin Disraeli (1804-1881) Estadista ingles. AGRADECIMIENTO La Asociacion Cooperadora de Escuela Secundaria Técnica Nº 1 Luciano Reyes de Campana agradece a Tenaris, Fundación Hermanos Agustin y Enrique Rocca y Fundación Campana por las reparaciones y mejoras realizadas en nuestro edificio copn el objeto que nuestros hijos estudien en mejores condiciones. Muc has gracias!!!! v.18.8. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 18- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 18 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gane con Eluney. v.18.8. TORNEO ESCOBA 15 14/9 A la bolsa. Socios de la institución $ 40. No socios jubilados $ 50. Inscribirse en nuestra sede de lunes a sánado de 13.30 a 18 hs. o al 15-542330. v.14.9. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore": este sabado invitado especial Raúl Chuliver folklorista y musicólogo. Conduce Hugo Del Teso. v.17.8.