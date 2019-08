MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019

Cumpleaños

MARIO FRANCO 90 AÑOS El sábado 17 de agosto festejó su cumpleaños nuestro amigo. Fue algo muy agradable, familiares y amigos al llegar al salón y ver tantas personas no pudo evitar algunas lágrimas, al ver a sus hijos, nietos y bisnietos, luego ver a su hija Mirta que no dejaba de arreglar fotos, en fin todo lo que se presenta en una reunión como la que ella quería. Felicitaciones!! Gladys y Enrique GALA DE TEATRO EN EL COLEGIO DEL NORTE Este viernes 23 de agosto se realizarán las funciones de teatro interpretadas por los docentes de la escuela. Se plasmarán adaptaciones de las obras "Gris de ausencia" y "El pequeño Poni" en el marco de los festejos del 55º Aniversario del Colegio. El hilo conductor de ambas piezas teatrales es la Identidad, en la primera relacionada con la Patria y el desarraigo y en la otra con la Identidad de Género. Los interesados en adquirir entradas deberán acercarse personalmente a la escuela de 8 a 12 horas y de 13:30 a 16:30 horas. Habrá dos funciones a las 18 y a las 20 horas en el Teatro Pedro Barbero sito en San Martín 381. La dirección artística del proyecto está a cargo de la profesora Marcela Orbelli. Se agradecerá la donación de un alimento no perecedero. ¡¡¡Los Esperamos!!! ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 25- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 25 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.25.8. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer a la Cooperativa 3 de Julio. Al señor Pablo López. A la Municipalidad de Campana, señor intendente Sebastián Abella por su gran ayuda con el colectivo para que los chicos pudieran llegar al Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNade) CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Círculo Amigos del Tango invita al tercer encuentro del presente año, a realizarse el próximo viernes 23 de agosto a las 18 hs en la sala Ezio Mollo de la Municipalidad. En esta oportunidad nuestro socio Raúl Berra se referirá a la formación de la gran orquesta integrada por los excelentes autores y compositores "Franchini-Pontier". El disertante presentará música grabada con las mejores interpretaciones de la orquesta. Además música en vivo con miembros del Círculo. Entrada libre y gratuita. Auspicia la Subsecretaría de políticas integrales de Cultrura y Educación.