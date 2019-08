Cumpleaños

JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo - 25- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 25 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.25.8. EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA " El idioma del folklore radiodale programa folklorico cultural declarado de interes provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Historia, comentarios un recorrido por todos los paisajes de nuestro pais con nuestra musica folklorica difusion de la lengua quichua. Conduccion: Susana G Becherucci y Ramon Acosta. Nuestra via de comunicación: 03489- 431870 mjes de texto whatsap y audio 15341930 desde play store radiodale. Apadrinado por vitillo Abalos y sra Elvirita "el cantar de nuestra patria" 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.24.8. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.8. FRASE DEL DIA La inteligencia nos fue concedida para dudar. Emile Verhaeren (1855-1916) Poeta belga. GALA DE TEATRO EN EL COLEGIO DEL NORTE Este viernes 23 de agosto se realizarán las funciones de teatro interpretadas por los docentes de la escuela. Se plasmarán adaptaciones de las obras "Gris de ausencia" y "El pequeño Poni" en el marco de los festejos del 55º Aniversario del Colegio. El hilo conductor de ambas piezas teatrales es la Identidad, en la primera relacionada con la Patria y el desarraigo y en la otra con la Identidad de Género. Los interesados en adquirir entradas deberán acercarse personalmente a la escuela de 8 a 12 horas y de 13:30 a 16:30 horas. Habrá dos funciones a las 18 y a las 20 horas en el Teatro Pedro Barbero sito en San Martín 381. La dirección artística del proyecto está a cargo de la profesora Marcela Orbelli. Se agradecerá la donación de un alimento no perecedero. ¡¡¡Los Esperamos!!! ----- CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Círculo Amigos del Tango invita al tercer encuentro del presente año, a realizarse el próximo viernes 23 de agosto a las 18 hs en la sala Ezio Mollo de la Municipalidad. En esta oportunidad nuestro socio Raúl Berra se referirá a la formación de la gran orquesta integrada por los excelentes autores y compositores "Franchini-Pontier". El disertante presentará música grabada con las mejores interpretaciones de la orquesta. Además música en vivo con miembros del Círculo. Entrada libre y gratuita. Auspicia la Subsecretaría de políticas integrales de Cultrura y Educación. ----- "ENTRE PIEDRAS" Nací en América con gran familia, mis hermanos viven desde Canadá hasta Tierra del Fuego, son más de 2500. Algunos son chiquitos, no pasan de 1 cm de altura, tengo otros altos hasta los 18 mts son como columnas, otros como globos desde 10 cm hasta 1 m de ancho y otros cuelgan como dedos, pero yo estoy entre pedregullos y rocas... muy solo, nadie quiere abrazarme, solo uno!! Mi amigo el sol. Un día se pararon ante mi dos hombres: uno joven, el otro anciano. Y éste le preguntó al chico si prefería una rosa o alguien como yo, y respondió por supuesto: La rosa! y el viejo dijo: "no, prefiero a éste". La rosa se marchita y muere, el vive en su verdor muchísimos años. Pasé el resto del día esperando la llegada de la noche y con mucha alegría me dormí soñando con la primavera para regalarles los hermosos colores de mis flores. MORALEJA: no todo lo exterior es brillante y bello, hay que descubrir el interior de cada uno. Los alumnos de 6º C de la Escuela Nº 2 "Manuel Belgrano" Barrio Banco Provincia queremos agradecer a todos los negocios por sus donaciones para la realización del BINGO llevado a cabo en la Sociedad de Fomento del Barrio Villanueva el día domingo 18 de agosto pro Fiesta de Egresados. RANITAS GRAN PRIX SOL NEVADO TROYA AY CARAY BY JENNY MARAVILLAS AGUA MARINA RELOJERIA RO 30 RAPSODIA ESTILO EINSTEIN BOM PAN PERFUMERIA CALIFORNIA A 3 GRAFICA CARLOS ESTILISTA UNISEX PEÑA WALTER NICOLAS OTTA MODA SOL LA MOROCHA VUYU VALEN FOTO ESTUDIO JAP Agradecer al Sr. Contreras Javier y a la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del Barrio Villanueva y un agradecimiento especial al señor Intendente Sebastián Abella por sus donaciones recibidas. Desde ya muchas gracias