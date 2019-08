VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

Cumpleaños

Entretenimiento Familiar Domingo - 25- 15,30 Hs Los esperamos este domingo 25 a las 15,30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Colabore, participe y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.25.8. FRASE DEL DIA Voy despacio, pero jamás desandando lo andado. Abraham Lincoln SEMINARIO DE REFLEXOLOGIA PODAL Introductorio intensivo. Con apuntes. Con certificado de asistencia. Sábado 14/9 de 14 a 18 hs. whatsapp 03489-499799. v.27.8. TORNEO ESCOBA 15 14/9 A la bolsa. Socios de la institución $ 40. No socios jubilados $ 50. Inscribirse en nuestra sede de lunes a sánado de 13.30 a 18 hs. o al 15-542330. v.14.9. ----- CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Círculo Amigos del Tango invita al tercer encuentro del presente año, a realizarse el próximo viernes 23 de agosto a las 18 hs en la sala Ezio Mollo de la Municipalidad. En esta oportunidad nuestro socio Raúl Berra se referirá a la formación de la gran orquesta integrada por los excelentes autores y compositores "Franchini-Pontier". El disertante presentará música grabada con las mejores interpretaciones de la orquesta. Además música en vivo con miembros del Círculo. Entrada libre y gratuita. Auspicia la Subsecretaría de políticas integrales de Cultrura y Educación. ----- TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.8. ----- FAMILIARES DE FRANCO CARRIZO Y MICHEL BUSTAMANTE Agradecen al Secretario Gebneral Ariel Diaz y a la delegación de Camioneros Campana Zarate por confiar y darle la oportunidad de formar parte del Seleccionado Interprovincial de Futbol 2019 y felicitamos a los chicos por salir Campeones en el Torneo de Santiago del Estero