DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019

CAMINAR SIN VER Caminó por las mismas calles siempre,

por las mismas veredas,

cruzó las mismas personas y gozó la misma sombra.

No se detuvo jamás, jamás se detuvo,

aunque su paso no llevara apuro.

Miraba sin ver a esos mismos rostros

que nunca vio y nunca vería,

rodeado de voces que oía y no oía

dentro de un entorno que siempre ignoró. . Ignoró los niños que corriendo alegres

parían futuro, pero no los vió.

Ignoró las niñas que alegres paseaban

su fresca belleza, tentando al amor.

Ignoró al anciano montado en sus años

ejemplo de vida que llegó y pasó.

Ignoró ese mundo que a él lo rodeaba,

sin saber porque, pero lo ignoró. . Hoy al fin miró hacia el costado

y vio la vida cuan raudo pasaba;

buscó alguna mano,

una mano amiga que estreche la suya

y le dé calor,

pero ya era tarde,

muy tarde tal vez,

pero ya era tarde,

muy tarde tal vez,

la buscó en vano y no la encontró. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de CAL