JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019

Pág. siguiente (2/3) TORNEO ESCOBA 15 14/9 A la bolsa. Socios de la institución $ 40. No socios jubilados $ 50. Inscribirse en nuestra sede de lunes a sánado de 13.30 a 18 hs. o al 15-542330. v.14.9. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer por la ayuda solidaria que me han brindado en el festejo del día del niño en el Barrio La Josefa "Una sonrisa para los niños" al señor intendente Sebastian Abella, Concejal Cristian Amaya, director Mariano Ortiz y candidato concejal Roberto Gomez. Así también como a los siguientes comercios: Panadería Sol de Mayo, Confitería Antiguo Molino, Panadería Fenix panadería de Fabian Cabral, Almacen El Gauchito Gil, a la familia Ysin (Almacen Hernan y Laura Yusin). A la comedia musical "Entre Tablas" de Susan Amaya. A todos y cada uno de ellos: gracias!!!!!!!Yoli Suarez. FRASE DEL DIA "Me siento muy optimista sobre el futuro del pesimismo". Jean Rostand/ PRISCILA MAYLEN PEREZ 29/8/2019 Hija, en este día celebras tus 15 años y no termino de asimilar que los años hayan pasado volando, siento que hace poco te vi por primera vez tan pequeñita y ahora ya sos casi una mujer. Muchas felicidades por tu amor hijita linda. Que esta sea una fecha que recuerdes siempre tus tan esperados 15 años. Que seas feliz hoy y siempre Mi "Pry". Sabes que sos lo más importante en mi vida. En este día tan especial de tu vida en el que cumplis tus 15 y cuando tenes a tus pies todo tu futuro pleno de alegría y felicidad recibe un abrazo de felicitación de nosotros tus papis: María Rosa Escobar, Marcelo Perez, hermano Joni, cuñada Brenda y tu sobrina Maia. ¡¡¡FELICES 15 AÑOS MI HERMOSA HIJA PRY!!!!! ----- Pág. siguiente (2/3)