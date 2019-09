Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 31 DE AGOSTO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denuniciante CHAVEZ ESTELA VELEN concubina del causante VERA GONZALO NICOLAS con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate Campana a cargo del Dr. Matias Ferreiros se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero del causante VERA GONZALO NICOLAS argentino, instruido de 28 años de edad, DNI Nº 36.494.019, nacido el 14 de agosto de 1992, domiciliado en Di Luca Nº 501 de este medio quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.70 mts de altura, de tez morena, cabellos cortos de color castaño oscuro, quien cuenta como característica particular: tatuaje en el hombro derecho (rostro de un payaso) y en antebrazo izquierdo (la palabra GONZALO) que al momento de retirarse vestía bermuda de jeans de color azul, campera deportiva de color azul, zapatillas deportivas color blanca, gorra con visera de color azul y blanco, haciéndolp a bordo de una motocicleta marca HONDA WAVE de color gris. Quien el día 28 de agosto de 2019 en el horario de las 23.30 hs se retiró del domicilio de unos amigos y hasta el momento no ha regresado al mismo. Tel. Comisaria: 422025 / 422534). v.1.9. FRASE DEL DIA "He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos". Antoine de Saint Exupery. AGRADECIMIENTO Los familiares de FELIX BUR agradecen al Hospital San Jose, a sus enfermeras de UCO y en particular a la Dra. Gisela Centurion por los cuidados brindados y la excelente atención recibida en los momentos tan difíciles que les toco atravesar. RECOMPENSARE DEVOLUCION CEDULA VERDE VEHICULO ECOSPORT PATENTE EKP383. Tratar al cel. 011-15-56663559 ----- Pág. siguiente (2/3)