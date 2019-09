DOMINGO 1º DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denuniciante CHAVEZ ESTELA VELEN concubina del causante VERA GONZALO NICOLAS con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate Campana a cargo del Dr. Matias Ferreiros se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero del causante VERA GONZALO NICOLAS argentino, instruido de 28 años de edad, DNI Nº 36.494.019, nacido el 14 de agosto de 1992, domiciliado en Di Luca Nº 501 de este medio quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.70 mts de altura, de tez morena, cabellos cortos de color castaño oscuro, quien cuenta como característica particular: tatuaje en el hombro derecho (rostro de un payaso) y en antebrazo izquierdo (la palabra GONZALO) que al momento de retirarse vestía bermuda de jeans de color azul, campera deportiva de color azul, zapatillas deportivas color blanca, gorra con visera de color azul y blanco, haciéndolp a bordo de una motocicleta marca HONDA WAVE de color gris. Quien el día 28 de agosto de 2019 en el horario de las 23.30 hs se retiró del domicilio de unos amigos y hasta el momento no ha regresado al mismo. Tel. Comisaria: 422025 / 422534). v.1.9. EL ENANO QUE SE VOLVIO PRINCIPE Hace 16 años te conocí un enano muy simpático, se Volvío parte de mi vida dia tras día. Juntos compartimos las mejores aventuras. El enano crecía y se ponía casi a mi altura, juntos éramos imbatibles. Ni había reino ni pantano que nos detuviera. Habías veces que discutíamos y peliabamos porque el enano adquiría mis defectos y virtudes. Yo le enseñe todo lo que aprendí de mi maestro. Le di sabiduría, una espada y mi castillo para que se sienta protegido. Pasaron los años y el enano se Volvío más grande, tal así que salió sólo a ganar sus batallas. Hoy 16 años después ese enano cumplió 18 años y transformó en Príncipe! Mi Príncipe. Ahora el protege el castillo yo sólo guio.!!!Feliz cumple Franco Geijo. Siempre serás mi Príncipe y también ese enano que ganábamos aventuras juntos! Te deseo lo mejor en tu cruzada!Tu Compañero de aventuras Gabriel Bettiga. GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 C.V.C EXTRAVIO RECOMPENSARE DEVOLUCION DE CEDULA VERDE VEHICULO ECOSPORT PATENTE EKP383. Tratar al cel. 011-15-56663559 ENCUENTRO MATRIMONIAL DIOCESIS DE ZARATE-CAMPANA LES OFRECE VIVIR 44 Hs INOLVIDABLES Es un regalo de amor para buenos matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Festejemos el amor. "He depositado mucha de mi esperanza para el futuro en ENCUENTRO MATRIMONIAL". Juan Pablo II Los invitamos a una Noche de Información el sábado 7 de septiembre a las 21 hs en la Escuela Secundaria Nº4, Esteban Urcelay 1035, Capilla de Señor. Los esperamos. ...Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis: TE: 03489-595719. V.7.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. "UNA MUJER" Una mujer es la compañia indispensable // de todo ser humano a lo largo y ancho de esta tierra. // Como madre, hermana, novia y esposa. // Es la ayuda semejante que Dios decidió crear // para romper la soledad primera. // Es la amplia y encantadora sonrisa que todos // deseamos recibir para continuar viviendo // con renovado impulso y dinamismo. // Es la caricia de existir. // Es la ilusión o proyecto de futuro. // Es el amor de cada día deseado y suplicado. // Es el apoyo para no rendirse ante el dolor. // Es la enorme fuerza que permite levantar la esperanza. // Una mujer es la mitad de Dios es el amor primero. // Es acogida, simpática, belleza, pasión, ilusiones y tormentos. // Es la raíz de donde somos, es la mitad de Dios su rostro más auténtico. // Su amor mas fino. Su sonrisa mas amplia. // Su beso mas suave para cada hombre de esta tierra // es la más femenina de Dios y nuestro mundo. Juani Cossa ----- HE BUSCADO Desde siempre he buscado una respuesta

al largo deambular por esta vida,

cubriendo con olvido cada herida,

doblando en la derrota cada apuesta. . El mundo me absorbió, el hombre me instiga,

mi orgullo muchas veces me acorrala,

negándome las buenas, grita Mala!!!

y me envía hacia el punto de partida. . A veces me arrastraron propios sueños

por lugares absurdos, impensados,

hasta caer ya por siempre derrotado,

prisionero en un mundo muy pequeño. . Desde entonces a mí: la esfera ciega,

la potencial succión, la llamarada,

me arrastra a reiterar cada jugada,

me obliga a seguir, aunque no pueda. . Se hace duro vagar desorientado

sin un puerto donde anclar la nave.

sin hallar una puerta que sin llave

te invite a pasar, si estás cansado. . Desde siempre he buscado una respuesta,

moriré seguramente sin hallarla,

agobiado solamente de esperarla;

sin lanzar tan siquiera alguna queja. MANUEL CARLOS GUTIERREZ Integrante de C.A.L. ----- AGRADECIMIENTO La Comisión de Cooperadora de la Escuela 10 del barrio la Josefa queremos agradecer que el día 30 se festejó el Día del Niño en ambos turnos compartiendo un rico desayuno y una rica merienda con un gran cierre de juguetes y bolsitas para la totalidad de 410 alumnos que se fueron muy contentos a sus hogares gracias a todos los que lograron qué este día se haya hecho posible. Queremos agradecer al señor intendente Sebastián Abella, Karina Sala, Cristian Amaya, Alejandra Peralta, Fernando Sajnin de la empresa JUSA S.A , Aduana Campana, Ezequiel Armentano, Panadería José, Panadería Ariel. Panadería Viaapia, Luján Ledesma, Laura Chaves, Carnicería y Despensa Alma y Ángeles, Despensa María Rosa. Gracias a todos por confiar en nuestra Comisión de Cooperadora ----- Pág. siguiente (2/3)