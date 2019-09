MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. EXTRAVIO En la zona de Berutti y 25 de Mayo se ha extraviado monedero con DNI y tarjeta a nombre de Maria Julia Sarlengo. Por favor si lo encontro devolver en Redaciion de este matutino Rocca 161 Campana. Gracias!! v.8.9. DOY EN ADOPCION Responsable 2 cachorros de 11 meses cruza ovejero aleman. Pelo largo. Hermosos!!! Cel. 595517. v.8.9. ---- TORNEO ESCOBA 15 14/9 A la bolsa. Socios de la institución $ 40. No socios jubilados $ 50. Inscribirse en nuestra sede de lunes a sánado de 13.30 a 18 hs. o al 15-542330. v.14.9. FRASE DEL DIA "2Repentinamente comprendió que el amor era ese momento en el que el corazón quiere salirse del pecho". Stieg Larsson (1954-2004) Periodista y escritor sueco. DANIELITO VELLO Desde chico tu vocecita se destacaba entre el rugido del motor de la lancha El Jilguero que atravesaba el Canal 6 y el arroyo Las Piedras para llegar finalmente al muelle de la querida Escuela 26 del Paraje La Granja. Daniel, Laura y su familia, son todo un ejemplo de que en la adversidad de la vida isleña se logra salir adelante. Excelente alumno, que se destacó en un medio donde la Escuela cumple un rol fundamental como vínculo y red social. Estarás en el recuerdo de los docentes y amigos que te conocieron. Con tu luz iluminarás las estrellas como iluminaste cada rincón de tu corta existencia. Un abrazo a la familia en este profundo dolor. ¡Qué descanses en paz! Exdocentes Escuela 26 ----- AGRADECIMIENTO La EP Nº 10 del Barrio La Josefa agradece a la Aduana Campana la donación recibida a razón de los festejos del día del niño. ----- AGRADECIMIENTO La EP Nº 10 del Barrio La Josefa agradece a la Liga de Madres de Santa Bárbara la donación recibida a razón de los festejos del día del niño. ----- Pág. siguiente (2/3)