VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENCUENTRO MATRIMONIAL DIOCESIS DE ZARATE-CAMPANA LES OFRECE VIVIR 44 Hs INOLVIDABLES Es un regalo de amor para buenos matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Festejemos el amor. "He depositado mucha de mi esperanza para el futuro en ENCUENTRO MATRIMONIAL". Juan Pablo II Los invitamos a una Noche de Información el sábado 7 de septiembre a las 21 hs en la Escuela Secundaria Nº4, Esteban Urcelay 1035, Capilla de Señor. Los esperamos. ...Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis: TE: 03489-595719. V.7.9. JUBILEO MATRIMONIAL INVITA A los matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25, 50 y 60 años de Casados, y deseen renovar sus votos matrimoniales, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a susseres queridos, a participar de la última Reunión Informativa que se realizará el Martes 10 de septiembrea las 20:00hs. en los Salones de Catedral Santa Florentina.¡Los Esperamos! ¡Muchas Gracias! . V.10.9. Entretenimiento Familiar Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. EXTRAVIO Se extravió DNI a nombre de Alejandro Fabián Levin. Cualquier novedad acercar a la redacción de La Auténtica Defensa (Av. Rocca 161) v.8.9 TORNEO ESCOBA 15 14/9 A la bolsa. Socios de la institución $ 40. No socios jubilados $ 50. Inscribirse en nuestra sede de lunes a sánado de 13.30 a 18 hs. o al 15-542330. v.14.9. EXTRAVIO En la zona de Berutti y 25 de Mayo se ha extraviado monedero con DNI y tarjeta a nombre de Maria Julia Sarlengo. Por favor si lo encontro devolver en Redaciion de este matutino Rocca 161 Campana. Gracias!! v.8.9. DOY EN ADOPCION Responsable 2 cachorros de 11 meses cruza ovejero aleman. Pelo largo. Hermosos!!! Cel. 595517. v.8.9. AGRADECIMIENTO Esposa e hijos de RAÚL EDUARDO BOIKO agradecen al personal médico, enfermería y auxiliar de Guardia e Internación del Hospital San José, por su capacidad profesional y calidez humana. MUCHAS GRACIAS!! TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.9