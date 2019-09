Cumpleaños

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

GRAN BINGO FAMILIAR A beneficio de Desamparados F.C. en la Sociedad de Fomento del Barrio Villanueva. Este domingo 8 de setiembre a partir de las 14 hs. Habrá importantes premios. .8.9. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales sicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.9 oportunidad INVERSORES Vendo terreno en Escobar en zona centrica. Se acepta vehiculo parte en parte de pago. Sup. 248 m2 Llamar al Tel. 3489-673485 / 3489-618874. ----- Entretenimiento Familiar Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. FRASE DEL DIA "Dos medias verdades no hacen una verdad, y dos medias culturas no hacen una cultura". Arthur Koestler (1905-1983) Escritor británico de origen húngaro. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA