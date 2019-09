DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. EXTRAVIO En la zona de Berutti y 25 de Mayo se ha extraviado monedero con DNI y tarjeta a nombre de Maria Julia Sarlengo. Por favor si lo encontro devolver en Redaciion de este matutino Rocca 161 Campana. Gracias!! v.8.9. GRAN BINGO FAMILIAR A beneficio de Desamparados F.C. en la Sociedad de Fomento del Barrio Villanueva. Este domingo 8 de setiembre a partir de las 14 hs. Habrá importantes premios. v.8.9. DOY EN ADOPCION Responsable 2 cachorros de 11 meses cruza ovejero aleman. Pelo largo. Hermosos!!! Cel. 595517. v.8.9. EXTRAVIO Se extravió DNI a nombre de Alejandro Fabián Levin. Cualquier novedad acercar a la redacción de La Auténtica Defensa (Av. Rocca 161) v.8.9 SE BUSCA Se perdió zona Plaza Italia el sábado 31-08-19 Comunicarse al Tel. 03489-15-501755 / 011-15-61759266 v.8.9 SE BUSCA Se perdió el martes 3-09-19 zona Plaza Italia. Comunicarse al Tel. 03489-15-501755 / 011-15-61759266 v.8.9 AGRADECIMIENTO AL CLUB DE LEONES DE CAMPÁNA La Escuela de Educación Secundaria Nº 18, Anexo 3181, quiere agradecer a esta entidad la donación de una bandera nacional para nuestra escuela, la cual ha sido entregada a través del señor Victor Amaranto. Muchisimas gracias! Comunidad Educativa EES Nº 19 Anexo 3181. AGRADECIMIENTO Agradezco la atencion delicada recibida por mi el día miercoles 4 de setiembre al asistirme en el Hospital San Jose de Campana en sector Guardia. Al Dr. Nuñez Alexey, enfermero Esteban Roman y la Dra. Sevillano Zulma. Patricia Shuster. CREAR MAÑANA Seminario de Reflexologia Podal Teórico, Técnicas y maniobras. Preparación de sesiones. Sábado 14 de setiembre de 14 a 18 hs. Se entregan Apuntes, Mapas y Certificado de Asistencia. whatsapp 3489-499799. v.8.9. FRASE DEL DIA "El amor no vive mucho tiempo de dulces miradas y de cartas de amor". George Sand (1804-1876) Escritora francesa. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.9 ----- Pág. siguiente (2/3)