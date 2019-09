MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

FRASE DEL DIA "No hay presente ni futuro, sólo el pasado que se repite una y otra vez, ahora". Eugene O'Neill (1888-1953) Dramaturgo estadounidense. EXTRAVIO En la zona de Berutti y 25 de Mayo se ha extraviado monedero con DNI y tarjeta a nombre de Maria Julia Sarlengo. Por favor si lo encontro devolver en Redaciion de este matutino Rocca 161 Campana. Gracias!! v.10.9. DOY EN ADOPCION Responsable 2 cachorros de 11 meses cruza ovejero aleman. Pelo largo. Hermosos!!! Cel. 595517. v.10.9. EXTRAVIO Se extravió DNI a nombre de Alejandro Fabián Levin. Cualquier novedad acercar a la redacción de La Auténtica Defensa (Av. Rocca 161) v.10.9 SE BUSCA Se perdió zona Plaza Italia el sábado 31-08-19 Comunicarse al Tel. 03489-15-501755 / 011-15-61759266 v.10.9 SE BUSCA Se perdió el martes 3-09-19 zona Plaza Italia. Comunicarse al Tel. 03489-15-501755 / 011-15-61759266 v.10.9 PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA Será el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles. El Grupo Esperanza nuevamente quiere invitarlos a la tradicional Pizza Party que se realizará el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). El objetivo del evento será recaudar fondos para la manutención de la casa como también de los talleres que realizan a diario los más de 70 jóvenes que concurren a la institución en forma gratuita. El evento contara con la presencia de Sergio Luis, cantante reconocido de la ciudad de Zárate y un DJ para bailar y disfrutar toda la noche. El servicio de pizzas estará a cargo de pizzería la Fortuna. La entrada incluye una empanada y pizza libre. Las mismas ya se pueden adquirir en casa Esperanza (Buenos Aires 205), llamando al Tel. 03489-15596717 o pedirlas a las familias o colaboradores del grupo. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes que además de colaborar les aseguramos pasarán una velada a pura diversión. v.14.9. AGRADECIMIENTO A FEDERICO (MOVIL 23) REMISERIA CENTER Gracias!!!! Porque me ha devuelto mi billetera con todo lo que contenía de mucho valor para mi que soy jubilada. Todavia existen buenas personas... GRACIAS FEDERICO!!! Mara ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.9