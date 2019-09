Cumpleaños

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA Será el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles. El Grupo Esperanza nuevamente quiere invitarlos a la tradicional Pizza Party que se realizará el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). El objetivo del evento será recaudar fondos para la manutención de la casa como también de los talleres que realizan a diario los más de 70 jóvenes que concurren a la institución en forma gratuita. El evento contara con la presencia de Sergio Luis, cantante reconocido de la ciudad de Zárate y un DJ para bailar y disfrutar toda la noche. El servicio de pizzas estará a cargo de pizzería la Fortuna. La entrada incluye una empanada y pizza libre. Las mismas ya se pueden adquirir en casa Esperanza (Buenos Aires 205), llamando al Tel. 03489-15596717 o pedirlas a las familias o colaboradores del grupo. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes que además de colaborar les aseguramos pasarán una velada a pura diversión. v.14.9. AGRADECIMIENTO ¡GRACIAS! DR. ELBIO OLIVIERI Las palabras no alcanzan para agradecerle la calidad profesional y la calidez humana que nos ha brindado durante todo el transcurso de estos momentos tan difíciles que nos tocó atravesar con nuestro querido Aldo. ¡¡¡Que Dios lo bendiga!!! Viviana Curzio y Flía. FRASE DEL DIA "Nada se puede hacer en soledad". Pablo Picasso TROPICAL BARRIENTOS Este VIERNES actúa (22 hs) en Parrilla (Fte. AL PEAJE KM 95 (Pdo. ZARATE) junto al GORDO LUIS (Damas $ 100 Cab. $ 150). Reservas al 3487-559891 - 449995. Este SABADO a las 15 hs Ruta 9 kmn 103 junto a LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAME y por la noche en JUBELEN (Escobar). Este domingo en el BAILE DEL PAQUETITO. v.15.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. EXTRAVIO En la zona de Berutti y 25 de Mayo se ha extraviado monedero con DNI y tarjeta a nombre de Maria Julia Sarlengo. Por favor si lo encontro devolver en Redaciion de este matutino Rocca 161 Campana. Gracias!! v.12.9. ----- SE BUSCA PERRA LABRADORA PERDIDA Color negra de 45 kg. Tratar Liniers 542 -----