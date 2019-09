Cumpleaños

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SOCIEDAD DE FOMENTO Bº DALLERA Informa las fechas de sus propios eventos: 1º de septiembre: Venta de Empanadas. 14 de septiembre: Show de Hernán Casanova. 19 de Octubre: show de Hernán Casanova. 9 de Noviembre: Peña de la Tradición. 14 de Diciembre: Show de Hernán Casanova. Consultas e informes al 15-510679. v.14.9 TORNEO ESCOBA 15 14/9 A la bolsa. Socios de la institución $ 40. No socios jubilados $ 50. Inscribirse en nuestra sede de lunes a sánado de 13.30 a 18 hs. o al 15-542330. v.14.9. CAMPANAZO DE HUGO INVITADO ESPECIAL Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconsito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.28.9. PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA Será el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles. El Grupo Esperanza nuevamente quiere invitarlos a la tradicional Pizza Party que se realizará el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). El objetivo del evento será recaudar fondos para la manutención de la casa como también de los talleres que realizan a diario los más de 70 jóvenes que concurren a la institución en forma gratuita. El evento contara con la presencia de Sergio Luis, cantante reconocido de la ciudad de Zárate y un DJ para bailar y disfrutar toda la noche. El servicio de pizzas estará a cargo de pizzería la Fortuna. La entrada incluye una empanada y pizza libre. Las mismas ya se pueden adquirir en casa Esperanza (Buenos Aires 205), llamando al Tel. 03489-15596717 o pedirlas a las familias o colaboradores del grupo. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes que además de colaborar les aseguramos pasarán una velada a pura diversión. v.14.9. FRASE DEL DIA Pero la grande, la tremenda verdad es ésta: sufrir no sirve de nada. Cesare Pavese (1908-1950) Poeta y novelista italiano. TROPICAL BARRIENTOS Este VIERNES actúa (22 hs) en Parrilla (Fte. AL PEAJE KM 95 (Pdo. ZARATE) junto al GORDO LUIS (Damas $ 100 Cab. $ 150). Reservas al 3487-559891 - 449995. Este SABADO a las 15 hs Ruta 9 kmn 103 junto a LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAME y por la noche en JUBELEN (Escobar). Este domingo en el BAILE DEL PAQUETITO. v.15.9. Entretenimiento Familiar Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. FRASE DEL DIA "Nada se puede hacer en soledad". Pablo Picasso TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.9