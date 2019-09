Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA Será el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles. El Grupo Esperanza nuevamente quiere invitarlos a la tradicional Pizza Party que se realizará el próximo sábado 14 de septiembre a las 21 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). El objetivo del evento será recaudar fondos para la manutención de la casa como también de los talleres que realizan a diario los más de 70 jóvenes que concurren a la institución en forma gratuita. El evento contara con la presencia de Sergio Luis, cantante reconocido de la ciudad de Zárate y un DJ para bailar y disfrutar toda la noche. El servicio de pizzas estará a cargo de pizzería la Fortuna. La entrada incluye una empanada y pizza libre. Las mismas ya se pueden adquirir en casa Esperanza (Buenos Aires 205), llamando al Tel. 03489-15596717 o pedirlas a las familias o colaboradores del grupo. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes que además de colaborar les aseguramos pasarán una velada a pura diversión. v.14.9. SE BUSCA PERRA LABRADORA PERDIDA Color negra de 45 kg. Tratar Liniers 542 FRASE DEL DIA La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre. (Tácito historiador romano). FELICITACIONES!! A Municipalidad de Campana, Secretaria de Salud, Bomberos, Cruz Roja y Zarate Late por el excelente y completo curso gratuito de Primeros Auxilios y RCP que se llevó a cabo ayer viernes y también hoy sabado en el Salon de Bomberos Voluntarios. Fue para mi una experiencia muy enriquecedora. Gracias!! Nelda Fischer. (participante). TROPICAL BARRIENTOS Este VIERNES actúa (22 hs) en Parrilla (Fte. AL PEAJE KM 95 (Pdo. ZARATE) junto al GORDO LUIS (Damas $ 100 Cab. $ 150). Reservas al 3487-559891 - 449995. Este SABADO a las 15 hs Ruta 9 kmn 103 junto a LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAME y por la noche en JUBELEN (Escobar). Este domingo en el BAILE DEL PAQUETITO. v.15.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana. tallermadresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coach y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller también brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de inserción laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.9 ----- Pág. siguiente (2/3)