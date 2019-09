DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

CAMPANAZO DE HUGO INVITADO ESPECIAL Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconsito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.28.9. ANIVERSARIO ESCUELA NORMAL El próximo15 de setiembre celebramos el 102º aniversario de la creación de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa. El acto de recordación se efectuará el lunes 16 a las 10 hs en el gimnasio de la escuela. Quedan invitados todos los ex alumnos que deseen visitarnos. Un recordatorio especial, como siempre, para las promociones que cumplan 25 y 50 años de egresados. Los esperamos. v.16.9. FRASE DEL DIA "El hombre a quien el dolor no educó siempre será un niño." Nicolás Tommaseo (1802-1874) Escritor y lingüista italiano. PERRA EXTRAVIADA SE BUSCA PERRA PERDIDA. LABRADORA Color negra de 45 kg. Tratar Liniers 542 ----- AGRADECIMIENTO Quiero hacer llegar mi agradecimiento a la Comisión Directiva de la Unión Docente Bonaerense (FEB) por el premio que me ha otorgado el día 13/9/19 en el acto realizado en el Teatro Pedro Barbero considerando mi trayectoria durante 35 años en la actividad educativa como "VOCACION DOCENTE". También quiero destacar la paciencia de una ex alumna Alicia Grassi (hoy maestra jubilada) que tuvo la dura tarea de ordenar un poco los antecedentes registrados en mis viejos y amarillos legajos. Pasé un momento muy emotivo que no esperaba, que me regaló la vida a mis 81 años. Gracias!! Comparto mi peremio con alguien que fue excelente docente y persona. Hoy no está con nostros pero está palpitando en mi corazón: Esther Ucelli (mi hermana). ANA LUCIA UCELLI TROPICAL BARRIENTOS Este VIERNES actúa (22 hs) en Parrilla (Fte. AL PEAJE KM 95 (Pdo. ZARATE) junto al GORDO LUIS (Damas $ 100 Cab. $ 150). Reservas al 3487-559891 - 449995. Este SABADO a las 15 hs Ruta 9 kmn 103 junto a LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAME y por la noche en JUBELEN (Escobar). Este domingo en el BAILE DEL PAQUETITO. v.15.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 15 - 16.00 Hs Los esperamos este domingo 15 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9º vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.15.9. ----- NACE EL DIA Nosteza la madrugada, mace el día, ya la luna hizo mutis a lo lejos, se tiñe el horizonte con reflejos que preceden al sol con alegría. . Las estrellas se esfuman lentamente una a una con paciencia puritana. La noche va cediendo a la mañana, privilegio y presencia en el naciente. . Se reitera un bullicio conocido, ejércitos de pájaros se alistan, la escena los convoca, son artistas, que nos venden sus gorjeos y sus trinos. . Al surgir el astro rey de negra fosa inundando de luz el firmamento, la emoción engendrada en el momento le da vida a mis horas más hermosas. . Mitológico Dios de antigua data impulsando existencia en nuestro mundo, muchas veces prepotente e iracudno destroza alguna nuve que destapa. . Bosteza la madrugada, nace el día, ya la noche agoniza en el pasado, el paisaje se muestra renovado y la tribu regresa a su porfía. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 C.V.C

