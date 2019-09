MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CAMPANAZO DE HUGO INVITADO ESPECIAL Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconsito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.28.9. FIESTA DE LA VIRGEN DEL CANCHILLO '19 DOMINGO 22/9 Lomas de Rio Lujan 11 hs Concentración en Oficina de Turismo de Rio Luján. 11.30 hs Procesión. 11.45 hs Izamiento de la bandera. 12 hs Celebración de la Misa. 13 hs. Almuerzo criollo y festival folklórico. 18 hs. Cierre. Participan: Omar Paredes/Ballet Eluney/Noelia Martinez/Grupo Folklórico La Familia/Grupo Raíces/Los Majestuosos del Chamamé/Grupo Salay Copacabana/Sonido J.A.B. Conduce: Rubén Dusac. Auspicia Municipalidad de Campana. v.22.9. Agradecimiento Agradecimiento del "Centro de Formación Especial Nº 1" El Equipo de Conducción a cargo de la Directora Veronica Berreta y Secretaria Silvina Zapata del "Centro de Formación Integral N°1, "perteneciente a Educación Especial, junto con los miembros de la "Asociación Cooperadora", quieren hacer extensivo el agradecimiento a todos los que colaboraron en el evento realizado el pasado jueves 29 de agosto en la sede de la institución, ubicada Capilla del señor 492.Alli se realizó el Festival anual ,con la presentación por primera vez de "La Murga del CFI", formada por todos nuestros estudiantes ,y que con tanto esmero y dedicación , en un clima de mucha alegría , junto con los docentes, realizaron esta iniciativa rompiendo todas las barreras que impiden su participaciones en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de todos los jóvenes. Queremos agradecer en primer lugar al Sr. Intendente Sebastián Abella por su visita , la colaboración de la Subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, a la Directora General de Educación de la Municipalidad y al Consejo Escolar de Campana. Hacemos una mención muy especial al Estudio "Jazz Dance Company" de Mariana Akiyama, quien con su Profesora Verónica Giménez hicieron junto a sus familias, alumnas y alumnos que se llene de alegría, color y profesionalismo nuestra escuela con coreografías que deleitaron a todo el público, acompañados de maquillajes, peinados y trajes que mostraron el reflejo de tanto compromiso de sus familias. Es un grato placer contar con la colaboración de familias tan comprometidas y colaboradoras con nosotros, que por el solo hecho de ayudar, colaboran una vez más con nuestra institución, acompañándonos así, en formar a nuestros estudiantes en la importancia de valores tan significativos para nuestra sociedad de hoy. También reconocer la ayuda brindada por los comercios de nuestra ciudad, a Paola y Cintia Toledo por enseñar los pasos de baile a nuestros alumnos y a María Belén Martínez por la locución durante todo el evento, que con tanta alegría y dinamismo animo vivamente todas las familias, estudiantes y jóvenes participantes que concurrieron al evento. Gracias por tanta colaboración en nombre de toda la Asociación Cooperadora y Equipo de Conducción y por último ,agradecer a todo el plantel docente y no docente del "Centro de Formación especial N° 1" que hicieron posible este sueño: Romina Rodríguez, Carlos Gulfo,Gabriela Rodríguez, Mercedes Gomez,Mayra González, Jorge Yedro,Carla Estévez, Claudia Benítez, Inés Sadovsky, Mariela Ibarra, Celeste Meoniz, Macarena Tognazzolo, Claudia Martínez , Karen Roach, Adriana Lischetti, Fernanda Águila y Norma Filosi. ¡Hasta el año próximo! TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! v.30.9 ----- Pág. siguiente (2/3)