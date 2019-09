VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

CAMPANAZO DE HUGO INVITADO ESPECIAL Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconsito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.28.9. FRASE DEL DIA "Puedo prometer ser sincero, pero no imparcial". Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. FIESTA DE LA VIRGEN DEL CANCHILLO '19 DOMINGO 22/9 Lomas de Rio Lujan 11 hs Concentración en Oficina de Turismo de Rio Luján. 11.30 hs Procesión. 11.45 hs Izamiento de la bandera. 12 hs Celebración de la Misa. 13 hs. Almuerzo criollo y festival folklórico. 18 hs. Cierre. Participan: Omar Paredes/Ballet Eluney/Noelia Martinez/Grupo Folklórico La Familia/Grupo Raíces/Los Majestuosos del Chamamé/Grupo Salay Copacabana/Sonido J.A.B. Conduce: Rubén Dusac. Auspicia Municipalidad de Campana. v.22.9. "UN NOMBRE PARA NUESTRA ESCUELA" En el mes de julio del presente ciclo lectivo, se dio inicio en la Escuela Secundaria Nº 2, al proyecto de elección del nombre de nuestra escuela, el 13 de septiembre comenzamos con la votación para la elección del nombre de nuestra institución, es un momento histórico, cumpliéndose el trigésimo tercer aniversario de la ex Escuela de Comercio Número 1. Cada nombre seleccionado, fue el producto de un trabajo de alumnos y docentes, investigando sobre cada uno de ellos, como así también, se realizó un video, con la participación de docentes y alumnos de 5to y 6to año, de la modalidad: Artes Visuales - Economía y Administración, para contar a toda la comunidad, qué hizo cada uno de los personajes elegidos. Es notable el compromiso por la elección de un nombre para nuestra escuela, que luego de 33 años de su creación, hoy debe llevar un nombre. Si sos papá, ex - alumno, ex -docente, docente jubilado, auxiliar ovecino, en cierta forma, formaste parte de ésta gran familia, te invitamos a acercarte,emití tu voto, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 20:00 hs, el recuento de votos se realizará el 24 de septiembre a las 13:00 hs. Equipo de Conducción. Escuela Secundaria Nº 2. v.24.9.