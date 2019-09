Cumpleaños

SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAMPANAZO DE HUGO INVITADO ESPECIAL Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconsito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.28.9. FRASE DEL DIA La más segura señal de una naturaleza inferior es querer no parecer sorprendido de nada. Albert Guinon. AGRADECIMIENTO Raul Riolfo agradece a enfermeras y médicos del Hospital San José pór las atenciones recibidas durante sy mes de internación. Muchas gracias!! Raul. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 29- 16.00 Hs Los esperamos este domingo 29 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada y participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Te esperamos para que compartas en familia , ademas colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.29.9. GRAN CENA SHOW BAILABLE DEL BALLET ELUNEY Sabado 5 de octubre 21,30 hs Nos reunimos una vez mas para compartir en familia una gran cena show bailable con la presencia del conjunto de todos los ritmos de Marta Daniele , donde podremos disfrutar de todos los ritmos super bailable, cumbias, cuarteto, chamame, tango, pasodobles, foxtrot y mas. El menu sera como siempre el mejor y esta vez sera entrada matambre con rusa, plato principal chorizo, asado, y vacio , postre pasteles caseros.- Las entradas estan en venta en Jean Jaures 767, radio simple Rawson 329, Club Estrella del Este, bailarines ballet o llame al 15 570418- Son limitadas y el costo es de $ 380,00. Como siempre lo mejor se lo brinda el Ballet Eluney y preparese para la gran noche de la peña de la tradicion el 9 de noviembre. v.5.10. ESTACION DEL AMOR Es la eterna primavera,

la estación del amor

que nos muestra su fulgor

y un perfume diferente

enriqueciendo el ambiente

con ese aire seductor. . Las hermosas flores blancas

que lucen en un jarrón

simbolizan el color

y la pureza del alma

trayendo esa dulce calma

que llega al corazón. . Rosas y bellos claveles

alegra con sus colores,

en el jardín picaflores

sus pétalos van besando,

y en la quietud de un altar

Dios con su luz alumbrando! . Y las naranjas amargas

muestran bellos azahares,

un campo con sus trigales

pinta de rubio el paisaje

el sol concluye su viaje

en el confín de los mares. . Hay una luna que espía

entre las nubes del cielo

mientras las gotas de lluvia

alteran la paz del suelo

y los pastos son pañuelos

bailando al compas del viento. Raúl Berra Integrante de Campana Amanecer Literario ----- FIESTA DE LA VIRGEN DEL CANCHILLO '19 DOMINGO 22/9 Lomas de Rio Lujan 11 hs Concentración en Oficina de Turismo de Rio Luján. 11.30 hs Procesión. 11.45 hs Izamiento de la bandera. 12 hs Celebración de la Misa. 13 hs. Almuerzo criollo y festival folklórico. 18 hs. Cierre. Participan: Omar Paredes/Ballet Eluney/Noelia Martinez/Grupo Folklórico La Familia/Grupo Raíces/Los Majestuosos del Chamamé/Grupo Salay Copacabana/Sonido J.A.B. Conduce: Rubén Dusac. Auspicia Municipalidad de Campana. v.22.9. ----- Pág. siguiente (2/3)