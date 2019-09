DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CANCHILLO '19 DOMINGO 22/9 Lomas de Rio Lujan 11 hs Concentración en Oficina de Turismo de Rio Luján. 11.30 hs Procesión. 11.45 hs Izamiento de la bandera. 12 hs Celebración de la Misa. 13 hs. Almuerzo criollo y festival folklórico. 18 hs. Cierre. Participan: Omar Paredes/Ballet Eluney/Noelia Martinez/Grupo Folklórico La Familia/Grupo Raíces/Los Majestuosos del Chamamé/Grupo Salay Copacabana/Sonido J.A.B. Conduce: Rubén Dusac. Auspicia Municipalidad de Campana. v.22.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 29- 16.00 Hs Los esperamos este domingo 29 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada y participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Te esperamos para que compartas en familia , ademas colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.29.9. AGRADECIMIENTO Raul Riolfo agradece a enfermeras y médicos del Hospital San José pór las atenciones recibidas durante sy mes de internación. Muchas gracias!! Raul. AGRADECIMIENTO Directivos, docentes y alumnos de la Escuela de Adultos 702 que funciona en la Sociedad de Fomento del Barrio Las Campanas agradecen al Sr. Intendente Sebastian Abella la donación de un pizarrón y herramientas para el proyecto de huerta orgánica. Muchas gracias!!! ENFERMERA . Eterna juventud Naciste vieja Fabricando salud En la emergencia Racimo de amor Madurando ausencia Elegiste profesión Resignando la riqueza Ante todos, tu nobleza. Dedicado al nacimiento de Francis Ián y a su hermanito Antuán. Mis mas pequeños nietitos. Hugo Del Teso Integrante de Campana Amanecer Literario CUMPLEAÑOS PABLO CASTRO "LA LIEBRE" De parte del Personal del Registro Civíl y de la Delegada Bibiana Estela Millet le deseamos un muy feliz cumpleaños por sus 80 años a una maravillosa persona como él. "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" EL IDIOMA DEL FOLKLORE RADIODALE 92.3 O WWW.RADIODALE.NET PROGRAMA FOLKLORICO CULTURAL Declarado de interes provincial en 200 sabados de 9 a 11 hs . Historia, comentarios un recorrido por todos los paisajes de nuestro pais con nuestra música folklorica difusion de la lengua quichua. Conduccion: Susana G Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra via de comunicación: 03489- 431870 Mjes de texto whatsap y audio 15341930 desde play store radiodale . Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra Elvirita "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad .