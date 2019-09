Cumpleaños

MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

AGRADECIMIENTO El día 8 de septiembre se llevó a cabo la 16ªedición de la 10K TENARIS, donde el esfuerzo, la superación personal y la solidaridad comunitaria se dieron nuevamente la mano. Como todos los años, fue requisito para la inscripción que los participantes colaborán con un alimento no perecedero destinado a donar a instituciones de la ciudad. La comunidad de Casa de Día Padre Aníbal agradece a Tenaris el haber sido seleccionada para ser acredora de parte de los alimentos donados por los participantes de la carrera. La donación permite sostener más comodamente el comedor de la institución, que diariamente ofrece merienda a reforzada a 60 niños y merienda simple a otros 40. Una vez más, gracias a Teneris por este evento deportivo que como dice el lema de este año "Tu esfuerzo te lleva lejos" y a Casa de Día Padre Aníbal acompaña a que los niños y adolescentes de su comunidad crezcan con mayores fortalezas. AGRADECIMIENTO EP Nº 2 "MANUEL BELGRANO" La dirección de la EP Nº2 MANUEL BELGRANO agradece la colaboración brindada ante el hecho de vandalismo sufrido en la Institución, a la Municipalidad de Campana, Consejo Escolar y familias de la escuela. También valoramos el interés demostrado por toda la comunidad educativa, ex directivos , ex docentes y ex-alumnos. AGRADECIMIENTO HOSPITAL SAN JOSE Le queremos agradecer a UCO por la atención recibida en estos dos meses de parte de todos los médicos, enfermeras, mucamas y al personal de seguridad por la calidad humana, por el compromiso con el paciente y también con la familia del paciente. Las palabras no alcanzan para agradecer todo lo que han hecho con mi papá, eternamente agradecida en este tiempo, y destacar los excelentes profesionales y grandes personas. Muchas gracias: Dr. Zurita, Dra. Centurion, Dr. Ariel Enijuto, Dr. Ayerbe, Dr. Guillermo, Dr. Lucas Areas, Dr. Lucas Marchetti, Dra. Ibarra, Dr. Herrera. Flía Carrari FRASE DEL DIA Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición. John Galsworthy (1867-1933) Escritor inglés. AGRADECIMIENTO SOLIDARIO Para Distriprofes en especial al estilista y profesor de la academia por su actitud solidaria en especial con el proyecto de ir al Hogar de Ancianos del Hospital y prestar servicio de pedicura solidara. Atte. Sra Patricia. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 29- 16.00 Hs Los esperamos este domingo 29 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada y participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Te esperamos para que compartas en familia , ademas colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.29.9. "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" EL IDIOMA DEL FOLKLORE RADIODALE 92.3 O RADIODALE.NET PROGRAMA FOLKLORICO CULTURAL Declarado de interes provincial en 200 sabados de 9 a 11 hs . Historia, comentarios un recorrido por todos los paisajes de nuestro pais con nuestra música folklorica difusion de la lengua quichua. Conduccion: Susana G Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra via de comunicación: 03489- 431870 Mjes de texto whatsap y audio 15341930 desde play store radiodale . Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra Elvirita "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad . CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.28.9.