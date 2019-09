Cumpleaños

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENCUENTRO MATRIMONIAL DIÓCESIS DE ZÁRATE-CAMPANA LES OFRECE VIVIR 44 HORAS INOLVIDABLES * Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. * Para matrimonios que quieren mejorar su comunicación y festejar el gozo de estar juntos ¡Reenamorate de tu pareja! Un fin de semana - FDS- puede devolverte al mejor momento de tu relación desde que se conocieron. ¿Dónde se vive? Colegio San Vicente de Paul -Escobar. Para mayor información comunicarse con: Marcia y Ariel TE: 438226 o 15622867 Los esperamos …!!! v.2.10. GRAN CENA SHOW BAILABLE DEL BALLET ELUNEY Sabado 5 de octubre 21,30 hs Nos reunimos una vez mas para compartir en familia una gran cena show bailable con la presencia del conjunto de todos los ritmos de Marta Daniele , donde podremos disfrutar de todos los ritmos super bailable, cumbias, cuarteto, chamame, tango, pasodobles, foxtrot y mas. El menu sera como siempre el mejor y esta vez sera entrada matambre con rusa, plato principal chorizo, asado, y vacio , postre pasteles caseros.- Las entradas estan en venta en Jean Jaures 767, radio simple Rawson 329, Club Estrella del Este, bailarines ballet o llame al 15 570418- Son limitadas y el costo es de $ 380,00. Como siempre lo mejor se lo brinda el Ballet Eluney y preparese para la gran noche de la peña de la tradicion el 9 de noviembre. v.5.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 29- 16.00 Hs Los esperamos este domingo 29 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada y participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Te esperamos para que compartas en familia , ademas colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.29.9. FRASE DEL DIA Instruida, la virtud calcula tan bien como el vicio. Honoré de Balzac AGRADECIMIENTO La dirección de la EP Nº2 MANUEL BELGRANO agradece la colaboración brindada ante el hecho de vandalismo sufrido en la Institución, a la Municipalidad de Campana, Consejo Escolar y familias de la escuela. También valoramos el interés demostrado por toda la comunidad educativa, ex directivos, ex docentes y ex-alumnos. MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA A todo el publico en gral. niños adolescentes y adultos a la Madres Unidas de Campana invita a la Suelta de Globos que como todos los años se hace para recordar a cada uno que está en el cielo ademas de en nuestro corazón. Será el día Domingo 13 de Octubre desde las 14 hs. habra bailes y feria artesanal. La suelta es a las 17 hs. Los esperamos a todos. v.12.10.