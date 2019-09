Cumpleaños

SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA A todo el publico en gral. niños adolescentes y adultos a la Madres Unidas de Campana invita a la Suelta de Globos que como todos los años se hace para recordar a cada uno que está en el cielo ademas de en nuestro corazón. Será el día Domingo 13 de Octubre desde las 14 hs. habra bailes y feria artesanal. La suelta es a las 17 hs. Los esperamos a todos. v.12.10. Gran Cena Show Bailable del Ballet Eluney Sabado 5 de octubre 21,30 hs Nos reunimos una vez mas para compartir en familia una gran cena show bailable con la presencia del conjunto de todos los ritmos de Marta Daniele , donde podremos disfrutar de todos los ritmos super bailable, cumbias, cuarteto, chamame, tango, pasodobles, foxtrot y mas. El menu sera como siempre el mejor y esta vez sera entrada matambre con rusa, plato principal chorizo, asado, y vacio , postre pasteles caseros.- Las entradas estan en venta en Jean Jaures 767, radio simple Rawson 329, Club Estrella del Este, bailarines ballet o llame al 15 570418- Son limitadas y el costo es de $ 380,00. Como siempre lo mejor se lo brinda el Ballet Eluney y preparese para la gran noche de la peña de la tradicion el 9 de noviembre. v.5.10. FRASE DEL DIA La lengua no es la envoltura del pensamiento sino el pensamiento mismo. Miguel de Unamuno Entretenimiento Familiar Domingo - 29- 16.00 Hs Los esperamos este domingo 29 a las 16.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada y participas de todos los premios, ademas en la 9ª podes ganarte una suma importante. Te esperamos para que compartas en familia , ademas colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.29.9. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de octunre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros úes nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colanoraciones a la Sevretaría Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.10.10. ----- LOS RECUERDOS El hombre es prisionero de recuerdos,

momentos que adornaroin su pasado

y que el tiempo jamás nunca ha logrado,

borrarlos de su historia ni vencerlos. . Son viviencias ocultas en el alma,

son de uno, con nadie se comparten,

son sueños que entre sueños se reparten

y se sueñan siempre ávidos de calma. . Son pasajes fugaces de una vida

que atrapados por siempre en la mente,

dan un toquie, digamos diferente,

a la nostalgia que en el pecho anida. . Se aferran como hiedra a la memoria

y afloran cada tanto sorpresivos

con su carga de abstractos objetivos,

que al final, van forjando nuestra historia. . Olvidar es morir estando vivo,

recordar es vivir en el pasado,

el que olvida, también será olvidado

y vagará sin sueños, ya vencido. . Recordar de la vida lo más grato

hace al hombre, tal vez mas optimista

pero ese hombre se vuelve pesimista

si recuerda lo triste y lo nefasto. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)