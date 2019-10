Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO GRACIAS!!! Las palabras no alcanzan para agradecer la calidad profesional y calidez humana que nos han brindado durante el transcurso de tan difíciles momentos que nos tocó atravesar con nuestro querido amigo Claudio Sapia. Médicos y Personal del Hospital San José Pami Campana, Dra. Sonia Álvarez, Hogar El Amanecer, Farmacia Fernández, Iram, Semarday. Que Dios los bendiga!! Vivi y Alicia 2 de Octubre DÍA DEL ENCARGADO DE EDIFICIO Esta organización gremial saluda a cada uno de sus afiliados en su día y los invita a renovar fuerzas para seguir luchando por la dignidad que todo trabajador merece. "FELIZ DIA TRABAJADORES DE EDIFICIOS" Hugo Fabián Pereyra, Secretario General Julio Cesar Keller, Secretario Adjunto MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA A todo el publico en gral. niños adolescentes y adultos a la Madres Unidas de Campana invita a la Suelta de Globos que como todos los años se hace para recordar a cada uno que está en el cielo ademas de en nuestro corazón. Será el día Domingo 13 de Octubre desde las 14 hs. habra bailes y feria artesanal. La suelta es a las 17 hs. Los esperamos a todos. v.12.10. Gran Cena Show Bailable del Ballet Eluney Sabado 5 de octubre 21,30 hs Nos reunimos una vez mas para compartir en familia una gran cena show bailable con la presencia del conjunto de todos los ritmos de Marta Daniele , donde podremos disfrutar de todos los ritmos super bailable, cumbias, cuarteto, chamame, tango, pasodobles, foxtrot y mas. El menu sera como siempre el mejor y esta vez sera entrada matambre con rusa, plato principal chorizo, asado, y vacio , postre pasteles caseros.- Las entradas estan en venta en Jean Jaures 767, radio simple Rawson 329, Club Estrella del Este, bailarines ballet o llame al 15 570418- Son limitadas y el costo es de $ 380,00. Como siempre lo mejor se lo brinda el Ballet Eluney y preparese para la gran noche de la peña de la tradicion el 9 de noviembre. v.5.10. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de octunre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros úes nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colanoraciones a la Sevretaría Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.10.10. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)